Coltellate all’Isolotto: la rissa esplode a notte fonda. Due feriti

Firenze, 1 novembre 2023 – Momenti di paura questa notte a Firenze, con episodi di violenza che sono oramai all’ordine del giorno. Questa volta a farne le spese dell'ennesima scena da far west che si è consumata in città sono stati due marocchini, che sono stati trovati feriti. La polizia è intervenuta su alcune segnalazioni da parte dei residenti, che hanno notato le due persone visibilmente sanguinanti. Le ferite erano dovute a colpi di arma da taglio. I due erano in piazza dell'Isolotto e intorno alle 4.30 sono stati soccorsi dalla polizia e dal personale del 118 giunto sul posto. I due uomini, che hanno 22 e 27 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso per le prime cure.

L'immigrato 22enne è stato denunciato perché dai controlli delle forze dell’ordine è risultato irregolare nel territorio nazionale. Le ricostruzioni della polizia sul fatto e le ragioni che hanno portato al ferimento dei sue uomini sono in corso, al momento non è chiarito il motivo dei ferimenti.