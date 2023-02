Rifredi, parte la petizione: 500 firme per chiedere più sicurezza

Controlli della polizia

Firenze, 11 febbraio 2023 - 500 le persone che hanno sottoscritto online la petizione “Il Quartiere di Rifredi: una realtà in abbandono che chiede attenzione e cambiamento”. Centinaia anche le firme raccolte nei negozi e nelle attività della zona. Il testo, che fa seguito a una serie di furti e aggressioni avvenuti nel quartiere, è chiaro: “Per restituire agli abitanti la tranquillità di una convivenza serena, per garantire equilibrio fra le molteplici realtà presenti, per non caricare il territorio di responsabilità e compiti superiori alle sue potenzialità, per porre fine alla condizione di allarmante degrado, per non avere paura di percorrere le sue strade, per rendere il quartiere uno spazio restituito alle famiglie e ai giovani lontano dall'imperversare di microcriminalità e spaccio, per garantire un futuro pieno e concreto ai giovani che lo abitano”. La raccolta firme, spiegano alcuni di coloro che l'hanno sottoscritta, nei negozi e nelle attività è stata lanciata per cristallizzare il problema agli occhi anche dell’amministrazione comunale. Nel frattempo però, malcontento e paure si moltiplicano.



Lo sanno bene alla Virtus Rifredi: l’attività sportiva, punto di riferimento per tanti ragazzi del quartiere, è stata più volte presa di mira dai ladruncoli. Durante l’allenamento della scorsa settimana, gli spogliatoi sono stati letteralmente saccheggiati. Sono state portate via scarpe, pantaloni, felpe, giubbotti, portafogli. E telefoni. Uno di questi, con attiva la localizzazione, ha portato i ragazzi della squadra - e con loro alcuni genitori - fuori da uno dei centri per minori non accompagnati.



Il segnale, infatti, indicava che il dispositivo, che era stato lasciato dal suo proprietario nello spogliatoio durante l’allenamento sul campo della “Liberi e Forti“ si trovava lì dentro. Solo pochi giorni prima, coltello alla mano un quindicenne è stato rapinato del telefono all'uscita di scuola. Con un fendente gli hanno aperto il giubbotto.



Il ragazzo è riuscito a rifugiarsi a scuola grazie a un insegnante che è intervenuto in suo soccorso. “Purtroppo questa zona è stata presa di mira da alcuni personaggi che non danno pace nemmeno a noi negozianti – sottolinea Stefano Decina, presidente del centro commerciale naturale piazza Dalmazia -, sia di giorno che di notte. Quest'area ha bisogno di un'attenzione particolare”.



Rossella Conte