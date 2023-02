Empoli, riapre la biblioteca Fucini restaurata

La biblioteca comunale Fucini

Empoli (Firenze), 24 febbraio 2023 - La biblioteca comunale "Renato Fucini" sta per tornare ad aprire le porte al pubblico. Torna a disposizione dei cittadini dunque un luogo di incontro, di cultura e di crescita per tutti coloro che, a ogni età, scelgono di dedicarsi alla lettura, allo studio, all'approfondimento attraverso libri, laboratori e molto altro. La Fucini è un luogo simbolo della città e del suo centro storico e sabato 25 febbraio aprirà le porte la parte della biblioteca comunale rinnovata, al termine delle opere di consolidamento e restauro. Tornano a disposizione degli utenti gli spazi dell'edificio chiuso nel luglio 2012, dopo un cantiere che ha richiesto complessivamente un investimento da circa 3 milioni di euro fra opere e servizi. Per quanto riguarda i lavori di consolidamento e restauro, 720mila euro sono risorse che derivano da finanziamento regionale. In totale, l’intervento ha interessato 1200 metri quadrati posti al piano terra e al primo piano dell’attuale stabile di via Cavour e ha restituito alla struttura il suo ingresso originale, quello principale, da via Cavour 36. Lì si terrà la cerimonia di inaugurazione fissata alle ore 10. A seguire, sono previsti i saluti istituzionali e, dalle 11, la Lectio Magistralis del...