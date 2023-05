Rapinato all'uscita della discoteca mentre aspetta i genitori: attimi di paura per un 16enne

Firenze, 21 maggio 2023 – Un 16enne, all'uscita di una discoteca, mentre attendeva che i genitori lo venissero a prendere, è stato avvicinato e aggredito a scopo di rapina, da un gruppo di cinque stranieri.

Uno dei quali, un 20enne poi arrestato, in particolare lo ha bloccato, minacciato, strappato la catenina che aveva al collo, impossessato dei cinque euro che il ragazzo aveva nel portafoglio e sfilato la cintura dei pantaloni.

È accaduto nella serata di ieri, intorno alle 23.30, a Campi Bisenzio. Il sedicenne, secondo quanto riferito dai soccorritori, avrebbe tentato di divincolarsi e difendersi ma il 20enne gli avrebbe impedito di allontanarsi finché non si era fatto dare quello che voleva.

L'amico del minore, capite le cattive intenzioni del 20enne, era riuscito a scappare e chiedere l'aiuto di un addetto alla vigilanza della discoteca in attesa dell'arrivo dei carabinieri di Signa, allertati dal Nue 112.

Il 20enne, disoccupato, in Italia senza fissa dimora, è stato subito dopo fermato dai militari, che si erano messi alla ricerca, unitamente al personale della vigilanza della discoteca: è stato trovato ancora in possesso della refurtiva. Arrestato su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto alla casa circondariale Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida.