Firenze, paura al ristorante. Minaccia i clienti e li rapina

Firenze, 31 ottobre 2023 – Minaccia i clienti di un ristorante per farsi consegnare i soldi. Per questo, ieri sera la polizia di stato ha arrestato in via San Gallo un cittadino marocchino di 23 anni accusato di una rapina aggravata messa a segno all’interno di un'attività della zona.

Secondo quanto ricostruito dalle volanti, il giovane in questione si sarebbe introdotto nel locale intorno alle 20.30, accomodandosi ad un tavolino. Dopo aver consumato un panino, l’uomo avrebbe iniziato ad agitarsi e impugnando un coltello da cucina avrebbe iniziato a minacciare i dipendenti e i clienti.

A questo punto la maggior parte degli avventori sarebbero usciti dal locale tranne un gruppetto di quattro persone che, minacciati con il coltello dal malintenzionato, gli hanno consegnato qualche spicciolo. Tempestivo l’intervento delle volanti che hanno fermato il cittadino straniero ancora all’interno del ristornate.

Il 23enne era già stato sorpreso dalla polizia di stato nel pomeriggio con addosso alcuni grammi di droga a seguito di una lite avvenuta all’interno di un supermercato in via dell’Oriuolo.