Rapina dell'orologio da 33mila euro. Inseguimento a Reggello

Reggello (Firenze) 8 agosto 2023 – Ancora una rapina dell’orologio di lusso messa a segno, questa volta la vittima è stata un turista. I Carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno, nel primo pomeriggio di domenica 6 agosto, allertati dalla segnalazione al numero unico di emergenza 112, sono intervenuti per una rapina dell’orologio ai danni di una persona di origini indiane, che si trovava nella zona per turismo. Nello specifico due uomini, col viso parzialmente coperto da una mascherina chirurgica, dopo aver spinto l’uomo, con un gesto fulmineo gli hanno staccato dal polso l’orologio, marca Audemars Piguet Royal, del valore di 33 mila euro.

Subito si sono dati alla fuga, sono saliti a bordo di un’auto e sono fuggiti a tutta velocità. Tuttavia sono stati immediatamente intercettati dalle forze dell'ordine, ed è iniziato un lungo inseguimento con diverse pattuglie della stazione Carabinieri di Reggello e dell’Aliquota Radiomobile, terminato poi nei pressi del casello autostradale Incisa-Reggello, dove i due soggetti, hanno.abbandonato il veicolo. Scesi dall'auto, si sono dati alla fuga nella fitta vegetazione che costeggia il tratto autostradale, dove ancora inseguiti a piedi dai militari. Sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L’autovettura utilizzata è stata sottoposta a sequestro per successivi accertamenti. Durante l'inseguimento nessuno ha riportato lesioni o è rimasto ferito in alcun modo. Intanto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri supportati dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Firenze, per risalire all'identità dei due uomini.