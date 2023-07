Firenze, strattona e rapina un'anziana: in manette

Firenze, 24 luglio 2023 - Strattona e rapina un'anziana donna nel quartiere di Novoli ma viene rintracciata dalla polizia grazie alle segnalazioni degli abitanti. Ieri pomeriggio la polizia di stato ha infatti arrestato in via Baracca una 30enne italiana che, secondo quanto ricostruito, intorno alle 16, si sarebbe avvicinata ad un’anziana signora lungo via Perosi e le avrebbe sfilato, dopo averla strattonata, la borsa che aveva a tracolla dandosi poi ad una precipitosa fuga. Alcuni passanti, attirati dalle grida della vittima, hanno immediatamente chiamato il numero d’emergenza 112 Nue, raccontando l’episodio e segnalando agli agenti della Sala Operativa tutti gli spostamenti della “fuggitiva”. Le volanti subito intervenute, hanno potuto così, anche grazie al prezioso contributo dei cittadini, immediatamente rintracciare la 30enne. Quest’ultima, già nota alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, ha tentato in tutti modi di sottrarsi ai controlli scalciando e sputando contro gli agenti che nonostante tutto hanno riportato la situazione alla calma. Durante gli accertamenti, inoltre, i tutori dell’ordine hanno ritrovato gran parte delle refurtiva che è subito stata restituita alla vittima. La donna è finita in manette. Poco più tardi, intorno alle 16.30, gli agenti delle volanti durante un controllo su un’autovettura in viale Redi, hanno fermato un cittadino marocchino di 47 anni con a carico due ordini di esecuzione per la carcerazione, emessi dalla Procura delle Repubblica di Firenze, entrambi per reati contro il patrimonio e per i quali dovrà scontare rispettivamente un anno e due mesi e due mesi di reclusione. Il 47enne è stato accompagnato al carcere di Sollicciano.