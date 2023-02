Raffica di furti sui treni, tre arresti

Agenti della Polfer (foto di archivio)

Firenze, 23 febbraio 2023 – Tre uomini, un ventenne francese e due trentenni tunisini, presunti autori di più furti consumati venerdì 17 febbraio a bordo di un treno dell'alta velocità, sono stati denunciati dalla polizia giudiziaria del Compartimento Polfer Toscana.

I tre, identificati grazie alle indagini seguite alle denunce presentate dalle vittime presso gli uffici Polfer di Firenze Santa Maria Novella e di Bologna, sono stati fermati dagli agenti sabato mentre si accingevano a salire su un treno Regionale. I controlli, cui sono stati sottoposti, hanno consentito di rinvenire, ancora in loro possesso, uno zaino, una sacca in tela, una piastra per capelli e due profumi pregiati, sottratti alle vittime il giorno precedente.

Addosso al giovane francese è stato inoltre rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri complessivi, mentre due cellulari e 55 euro in contanti, sottratti presso l'albergo dove avevano alloggiato la notte precedente, sono stati rinvenuti nella disponibilità di uno dei due cittadini tunisini. Tutti e tre sono stati denunciati per furto aggravato e ricettazione in mentre il giovane francese anche per il porto di oggetti atti ad offendere.