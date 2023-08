Incantesimi, duelli, Quidditch: al via il raduno nazionale dei fan di Harry Potter

Signa (Firenze), 25 agosto 2023 - Signa diventa la ‘casa-scuola’ di Harry Potter dal 26 al 31 agosto. È qui che l'Associazione Caput Draconis ha organizzato il raduno per tutti i fan del maghetto più famoso del mondo. Caput Draconis è una associazione che ogni anno organizza in vari punti della Toscana raduni di questo tipo, ricreando all'interno delle location prescelte gli ambienti e le situazioni del mondo magico.

I partecipanti questa volta avranno la possibilità di vivere a Villa Alberti, con la collaborazione del Comune e della Pro Loco Signa, per sei giorni l’esperienza di Hogwarts a 360 gradi.

Il 26 agosto si parte alle 14, poi sarà la volta della cerimonia di Smistamento alle 15, seguita de lezioni di Cura delle Creature Magiche e di incantesimi, alle 18,30 l’allenamento, poi la cena e l’attività serale fino alle 23,30. Nel ricco programma dei giorni a seguire non manca il Quidditch, lezioni di Difesa Contro le Arti Oscure, di Divinazione, di Pozioni, di Rune Antiche.

E oltre a questo tanto altro: allenamento ai Duelli, Scacchi magici, Ballo del Ceppo, premiazione della Coppa delle Case. “Signa si trasforma per qualche giorno in Hogwarts – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – grazie a una manifestazione a carattere nazionale che raccoglie ogni anno centinaia di iscrizioni, incontrando il favore di grandi e piccoli.

Un’iniziativa che ha il patrocinio del Comune di Signa e che ospiteremo a Villa Alberti: accogliamo questo evento con entusiasmo perché conosciamo il grande successo riscosso dalle passate edizioni ma anche per dare la possibilità a cittadini e turisti di conoscere un luogo di pregio come la nostra villa. Un ringraziamento ai ragazzi di Caput Draconis e alla Pro Loco Signa che si è spesa per la realizzazione di questa bella iniziativa”.

