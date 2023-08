Quella catastrofe cosmica di 800 milioni di anni fa

Firenze, 14 agosto 2023 - Il 14 agosto del 2019 venne rivelato uno strano fenomeno accaduto milioni di anni fa.

Quando un oggetto dalla natura misteriosa venne 'ingoiato in un sol boccone' da un buco nero nove volte più pesante. Di questa catastrofe cosmica avvenuta 800 milioni di anni fa quello che resta è un buco nero con una massa 25 volte quella del Sole.

Il 'cinguettio' dell'onda gravitazionale che ha prodotto è stato catturato dai rivelatori Advanced Virgo, dell'Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego), e i due interferometri gemelli di Advanced Ligo, negli Stati Uniti. Chiamato GW190814 e descritto su The Astrophysical Journal Letter, il segnale è davvero difficile da decifrare: indica un oggetto dalla massa insolita, pari a 2,6 volte quella del Sole, "mai osservata finora", aveva rilevato il responsabile della collaborazione Virgo, Giovanni Losurdo, dell'Infn.

"Ancora una volta - proseguì - le osservazioni delle onde gravitazionali contribuiscono a far luce su aspetti ignoti del nostro universo". Secondo le ipotesi più accreditate potrebbe trattarsi della stella di neutroni più pesante mai vista o del buco nero più leggero mai osservato; in un caso e nell'altro l'oggetto sconosciuto si trova esattamente nell'area grigia che gli astrofisici chiamano 'mass gap' e che da tempo è un vero e proprio rompicapo. Come sta accadendo dal 2017, con la nascita dell'astronomia multimessaggera che vede fisici, astronomi e astrofisici puntare simultaneamente i loro strumenti sulla stessa porzione di cielo da cui è stata rilevata un'onda gravitazionale per catturare l'evento con segnali diversi, anche in questo caso i ricercatori degli osservatori Ligo e Virgo hanno allertato gli astronomi di tutto il mondo non appena ricevuto il nuovo segnale.

Subito molti telescopi, terrestri e spaziali, sono stati puntati sulla zona di provenienza dello strano cinguettio, ma è stato inutile. Probabilmente l'evento era troppo distante oppure il buco nero massiccio avrebbe ingoiato la sua vittima senza permettere nessuna emissione di luce. Si tratta di una storia che indica quanto ci sia ancora da capire sull'universo.

