Festa del lavoro, l’origine del 1 maggio

Firenze, 1 maggio 2023 - Oggi, 1 maggio, si celebra in tutto il mondo la Festa del lavoro. La scelta della data non è casuale e ha origine dai sanguinosi eventi avvenuti a Chicago nel 1886. Il primo maggio i lavoratori della città statunitense scesero in piazza per protestare contro il mancato rispetto della legge che prevedeva il tetto delle 8 ore lavorative.

La polizia intervenne sparando per disperdere la folla, ma provocò la morte di due manifestanti. Gli anarchici organizzarono allora una nuova protesta in Haymarket Square.

Le forze dell'ordine intervennero anche qui brutalmente, e anche a causa di un attentato dinamitardo, ci furono nuove vittime tra i manifestanti e i poliziotti.

Seguì l’arresto e il successivo processo degli organizzatori della manifestazione del primo maggio. Alcuni di loro furono condannati a morte. La Seconda internazionale socialista a Parigi nel 1889 stabilì che la data del primo maggio fosse riconosciuta ufficialmente in tutto il mondo come il giorno della Festa del lavoro. Oggi come tradizione a Roma sarà protagonista la musica, e ovviamente il tema del lavoro e dei diritti. Saranno al centro del tradizionale Concertone a San Giovanni promosso dai sindacati, organizzato da iCompany e giunto alla 33esima edizione.

A presentare la manifestazione sarà, per il sesto anno consecutivo Ambra Angiolini, affiancata questa volta da Fabrizio Biggio, attore e conduttore televisivo, membro del duo comico I Soliti Idioti e rivelazione di quest'anno accanto a Fiorello nel programma Viva Rai 2!.

Una lunga maratona in diretta su Rai 3 (dalle 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, per nove ore di musica e parole con circa 50 artisti sul palco. Tra gli ultimi nomi annunciati che saranno protagonisti del concertone, c’è quello di Luciano Ligabue, che dopo 17 anni di assenza torna sul palco proprio in questa occasione.

"Decisione presa dopo l’ennesimo 'perché no?' (e sono stati tanti nella mia carriera) che mi sono chiesto", dice Liga.

"Il Primo maggio resta sempre la festa di tutti i lavoratori e come tale è sempre una delle mie preferite . aggiunge -. E se faccio fatica a chiamare 'lavoro' lo scrivere canzoni e cantarle su un palco - sottolinea nell'intervista - è pur sempre vero che nei miei anni fra i venti e trenta, di 'lavori veri' ne ho fatti parecchi e magari la mia passione per questa festa si è formata proprio lì. Detto questo, le canzoni e i loro autori non possono risolvere problemi così complessi ma un atto di presenza è pur sempre qualcosa".

Il cantautore, che si definisce lo ‘zio’ del rock, ha appena lanciato il nuovo singolo, Riderai.

Nasce oggi Ricky Tognazzi nato il 1 maggio del 1955 a Milano. Celebre attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Figlio di Ugo Tognazzi, ha detto: “Mio padre non ha lasciato un vuoto, ma un segno fortissimo. Ci ha regalato la gioia per il lavoro; era come un sarto, e con divertimento, rabbia e passione, portava a casa il cinema”.