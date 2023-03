Preleva i soldi al bancomat e viene minacciato da un rapinatore armato di coltello, ma reagisce e lo fa arrestare

Firenze, 24 marzo 2023 – Preleva i soldi dal bancomat e viene minacciato con un coltello da un uomo che voleva rapinarlo. L’aggredito ha reagito avendo una colluttazione con il rapinatore e quest'ultimo è stato poi arrestato dai carabinieri, la vittima è rimasta lievemente ferita. È accaduto la notte scorsa poco prima delle 1 a Firenze, a Porta al Prato.

In manette è finito un 32enne originario del Mali, già noto alle forze dell'ordine, accusato di aver minacciato con un coltello a scopo di rapina un 50enne Italiano dopo che quest'ultimo aveva effettuato un prelievo al bancomat. Sette giorni di prognosi invece per la vittima: per difendere la cifra prelevata, durante la lite ha riportato una «ferita superficiale cuoio capelluto per aggressione da arma da taglio».

Secondo quanto spiegato il 32enne, notato che all'interno dell'area bancomat di una banca di Porta al Prato c'era il 50enne che stava prelevando, prima è entrato chiedendo se il bancomat funzionava poi, uscito, ha atteso la vittima e le ha preso il portafogli minacciando con un coltello. Tra i due c'è stata però una colluttazione a cui hanno assistito alcuni passanti che hanno allertato una pattuglia dei carabinieri in transito. Intervenuti, i militari hanno bloccato il 32enne.