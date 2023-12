Precipita con il parapendio, 49enne in gravi condizioni

Pistoia, 3 dicembre 2023 – Momenti di paura si sono vissuti oggi, 3 dicembre, per un grave incidente capitato a un appassionato di parapendio. L’uomo, 49 anni, è precipitato nei boschi del Comune di Serravalle Pistoiese in prossimità di via San Giusto, tra gli abitati di Casalguidi e Montevettolini.

Sono subito stati allertati i soccorsi. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando di Pistoia, congiuntamente al personale sanitario del 118. È intervenuto sul luogo dell’incidente anche il personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana.

L’uomo ha avuto un impatto molto violento con il terreno, per cui è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale. Il 118 ha inviato sul posto una ambulanza della Misericordia. Sul posto per il recupero del ferito è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. La persona è stata poi trasportata d’urgenza all'ospedale Careggi di Firenze.