Firenze, 27 marzo 2019 - Oltre 1.500 persone nell'auditorium del palazzo dei Congressi di Firenze per l'evento di apertura della campagna elettorale di Dario Nardella, candidato per un secondo mandato a sindaco.

"Ben ritrovati dopo cinque anni, io sono un po' invecchiato ma voi siete gli stessi", ha esordito Nardella, che ha letto una breve 'lettera ai fiorentinì scritta di suo pugno, mentre sullo sfondo scorrevano immagini della città.

"Non ci siamo mai arresi alla paura", ha detto, sottolineando che "resiste a Firenze la misura dell'umanità" mentre "la politica oggi ha perso la misura del limite, ma va recuperata".

Adesso, ha aggiunto Nardella, "che ai nostri occhi è più chiara la forza del sogno riflessa in una città che cambia e che cresce, non vogliamo smettere di sognare. Vogliamo completare quel cammino per renderlo unico e straordinario. Vogliamo cambiare ancora, vogliamo crescere ancora, vogliamo vincere ancora. Per il futuro, per Firenze. Perché Firenze è la città che siamo".

© Riproduzione riservata