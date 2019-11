Firenze, 19 novembre 2019 - Dopo la data e il boom di adesioni virtuali, ora c'è anche il luogo: il 'popolo delle sardine' il 30 novembre a Firenze si ritroverà in piazza della Repubblica alle 18.30. L'ufficialità arriva dalla pagina Facebook "La Toscana non si Lega" lanciata dopo il successo di Bologna, 'capitale' del fenomeno sardine.

Nel giorno in cui Matteo Salvini tornerà in città per la cena dei mille militanti al Tuscany Hall, "sarà proprio nel luogo che porta il nome della nostra democrazia, piazza della Repubblica, che ci incontreremo per stare stretti stretti contro l'odio, l'intolleranza e l'ingiustizia", annuncia con un post Cristiano Atticciati, uno dei promotori dell'iniziativa dove si sottolinea "no simboli, no bandiere".

Stretti, prosegue, e "uniti e unite senza bandiere e senza divisioni", con un unico obbiettivo: la difesa di "valori come l'eguaglianza, la tolleranza, la solidarieta' e la democrazia, che stanno alla base della nostra comunita'". La pagina sta continuando a mietere successo: sono saliti quasi a 10.000 i partecipanti virtuali, mentre gli interessati hanno oltrepassato quota 31.000.