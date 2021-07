Firenze, 18 luglio 2021 - Tanta gente, questa sera, alle Serre Torrigiani per ascoltare il dialogo fra Matteo Renzi e la direttrice de La Nazione, Agnese Pini, sull’ultimo libro dell’ex premier dal titolo ’Controcorrente’ (Piemme). Renzi, attualmente segretario di Italia Viva, racconta nel libro di come si sia imbarcato in una vera e propria impresa: innescare una crisi di governo all’inizio del 2021, durante una delle peggiori pandemie che l’umanità abbia affrontato in era moderna. "Mi sono reso responsabile di un gesto che a molti è sembrato un errore – ha raccontato l’ex presidente del Consiglio –, un azzardo, una provocazione: aprire una crisi di governo in piena pandemia. L’ho fatto, insieme ad altri colleghi e amici, perché pensavo fosse giusto e necessario per l’Italia cambiare passo sui vaccini, sull’economia, sul futuro. Oggi sono più convinto di prima. L’ho fatto e lo rifarei, dunque".

"Ciò che è avvenuto – ha aggiunto Renzi riferendosi alla caduta di Giuseppe Conte e all’ascesa di Mario Draghi a Palazzo Chigi – non è una sconfitta della politica, ma il capolavoro di una politica che vive di idee e non si piega alla logica dei sondaggi e degli influencer. Di una politica capace di essere controcorrente. Controcorrente, contro tutti".

Renzi ne ha avute, anche stasera, per tutti i suoi avversari, che non sono pochi. Ma ha anche strappato diversi sorrisi alla platea. Ferocemente ironica la sua opinione su Conte: "Un uomo che aveva abbracciato il pensiero di Marx, inteso come Groucho Marx, non Karl: ’Ho i miei principi. Se non vi piacciono, ne ho degli altri’".

