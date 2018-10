Firenze, 21 ottobre 2018 - "Alla Leopolda siamo il doppio dell'anno scorso, quando eravamo al governo. L'opposizione fa bene alla Leopolda, ma male al Paese purtroppo". Così Matteo Renzi nel suo intervento di chiusura della nona edizione della kermesse che ha ideato e organizzato.

Nel suo discorso alla platea affollata Renzi va subito all'attacco: "La campagna di odio ricevuta in questi mesi è senza precedenti, sempre di più, pensavo si fermassero dopo le elezioni - ha aggiunto -. L'odio fa male, quintali di fango non ci hanno sporcato l'anima, ma non si risponde con l'odio, che si ritorcerà su di loro. I giacobini finiranno sul patibolo come sempre. Alla mistificazione costante contro di noi rispondiamo con i numeri, con la realtà".

"L'ondata populista demagogica di destra non nasce dal carattere di uno di Rignano", ha aggiunto Renzi

Renzi ha dato appuntamento per la decima edizione al 25 ottobre 2019 "esattamente a dieci anni da quando abbiamo fatto la cosa più difficile della nostra vita, pedonalizzare piazza del Duomo quando nessuno credeva che ci saremo riusciti",

In apertura dell'ultimo giorno della Leopolda, Renzi aveva sottolineato la grande partecipazione del "popolo" della Lepolda: "Dalle 7 di stamani ci sono code fuori dalla Leopolda -scrive su Facebook lo stesso Renzi_ Non era mai successo prima. Non trovo le parole giuste per dire quanto mi colpisca nel profondo del cuore questa vostra voglia di non mollare, di continuare a combattere, di costruire il futuro. C'è voglia di resistenza culturale, c'è voglia di tornare al futuro. Ci siamo, eccoci: si parte per l'ultima giornata. Prima, però, un grande abbraccio a tutti e il mio grazie".

SIMONA BONAFE' - "Penso che quella di Minniti possa essere un'ottima candidatura, chiesta da sindaci del partito democratico, Minniti ieri lo ha detto chiaramente: quando ci sarà la data scioglierà la riserva. Lo ritengo un atto di serietà". Così l'europarlamentare dem e segretaria del Pd toscano, Simona Bonafè, a margine dei lavori della Leopolda, in corso a Firenze. "Di congresso - ha sottolineato Bonafè - in questi giorni alla Leopolda non si è parlato e non credo che sia il convitato di pietra: c'è chiarezza da parte di tutti che ritengono che il congresso vada fatto, e appena si convocherà capiremo anche chi è in campo. Sono appena stata eletta segretario regionale della Toscana e questa è la dimostrazione che i congressi ci piacciono e li facciamo, come le 46mila persone che hanno votato in Toscana dimostrano. Il congresso deve essere fatto, ma con lo spread a quota 350 ci sono esigenze del Paese che vanno tenute ben presenti".

MATTEO RICHETTI - "Renzi dice che non é questione di scegliere tra Minniti e Richetti? Ha ragione, il Pd ha un serio problema di linea politica e serve un momento di chiarimento di tutto: lavoro, immigrazione, Europa". Lo ha detto Matteo Richetti, deputato dem e candidato alla segreteria, a margine dei lavori della Leopolda 9. Alla domanda se senta nel partito voglia di rimandare il congresso Richetti ha replicato: "Spero proprio di no, poi farò la mia battaglia negli organismi del partito. Non è una questione di gruppo dirigente, il congresso serve a questo popolo che dal 4 marzo chiede una ripartenza". Poi ha aggiunto, a proposito della Leopolda: "Sono 9 anni che vengo qui. Mi sono messo in gioco come abbiamo fatto tutti noi venendo qui per 9 anni".

ANDREA BRUNORI (LAVORATORE BEKAERT) - "Non è vero che i problemi per Bekaert sono finiti con la cassa integrazione. C'è tutta una propaganda di una parte politica e di una parte sindacale. In un caso come questo puoi dire di aver guadagnato due mesi di vita, ma alla fine rischi di morire. Il problema e' trovare soggetti industriali, di riassumere. Purtroppo non potremo piu' fare corda metallica, faremo un altro tipo di prodotto. Per questo vogliamo tenere l'attenzione altissima". Questo il cuore dell'intervento di Andrea Brunori, sindacalista di Fim-Cisl, parlando della vertenza della Bekaert di Figline Valdarno ( Firenze). "Siamo molto grati a Sting per la solidarietà che è venuto a dare al nostro presidio in estate- ricorda-. In tempo sei ore tutto il mondo ha saputo della nostra vertenza". Lo stesso ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, continua, "ha detto che quella di Sting è stata la mossa di apertura che ha consentito la reintroduzione della cassa integrazione per cessazione di attivita'". Un dato che, sottolinea, "mi scatena una nota amara pensando ai nostri colleghi" di altre aziende che hanno chiuso "e che hanno fatto le nostre stesse lotte, forse anche in modo piu' duro. Se il successo dipende dal fatto di portare una rockstar sul palco il modello di società forse" non funziona.

