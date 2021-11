Firenze, 18 novembre 2021 - "Due anni fa alla Leopolda con Elena Bonetti lanciamo il Family Act. L'assegno unico e universale parte a gennaio, il resto del Family Act è in votazione adesso alla Camera. Dalla Leopolda al Parlamento: le nostre idee diventano leggi. Ci vediamo domani sera - di nuovo insieme - alla Leopolda #RadioLeopolda". Così Matteo Renzi su twitter presentando la Leopolda 11. Il tradizionale appuntamento della Stazione Leopolda torna dopo due anni: lo scorso anno infatti non si tenne a causa del covid.

La Leopolda si terrà da venerdì 19 a domenica 21 novembre 2021.

Nella serata di venerdì 19 novembre alle 20.30 ci sarà l'apertura della Leopolda. Come si legge sul sito, sul palco andrà in scena un racconto che parlerà di quanto successo nel “periodo non collegato”, ovvero in questi ultimi due anni, nei quali di acqua politicamente ne è passata sotto i ponti. Sabato 20, dalle 9.30, i tradizionali tavoli tematici. Nel pomeriggio invece ci saranno le testimonianze di alcuni sindaci con le loro esperienze. Domenica gli interventi finali, tra cui quello di Matteo Renzi che come da tradizione chiuderà la tre giorni.

Non ci sono dei nomi certi. Su questo cresce l'attesa. L'organizzazione promette volti noti della politica, della società e anche dello sport. Ci sarà sicuramente il presidente della Regione Eugenio Giani. "Andrò alla Leopolda a Firenze - dice Giani - porterò il mio saluto istituzionale da Presidente della Regione come sono stato invitato a fare. Sono presidente ed espressione di una larga coalizione che va dalla sinistra oltre il Pd a Italia Viva e che ci tengo a conservare".

La partecipazione alla Leopolda è gratuita. Per entrare serve però la registrazione (la kermesse si svolge ovviamente in sicurezza con tutte le regole anti-covid) sul sito della Leopolda,

Le parole di Scaramelli

"Per chi è cresciuto nella cantera della Leopolda questo è il luogo in cui emozionarsi, vivere la passione per la politica, esprimere riflessioni e idee attorno alla politica e alla società". A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, che spiega perché, fin dalla prima edizione e anche quest'anno, sarà alla Leopolda. "I presupposti su cui si sviluppano i contributi che ogni anno emergono dalla Leopolda sono - spiega Scaramelli - il coraggio e la passione, anche di andare controcorrente, per dare risposte alla sempre maggiore complessità del tempo che stiamo vivendo. Eravamo riformisti ieri, siamo ancora più convinti oggi delle nostre idee. La complessità che determina la moltiplicazione delle esigenze e dei bisogni collettivi necessita di risposte complesse, non populiste né demagogiche".