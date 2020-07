Firenze, 18 luglio 2020 - Un nuovo contendente si affaccia nell'arena per la corsa alla presidenza della Regione Toscana: dopo Eugenio Giani per il centrosinistra, Susanna Ceccardi per il centrodestra, Irene Galletti per M5s, l'ex leghista Roberto Salvini con una lista propria, e Tommaso Fattori in rappresentanza di varie sigle della sinistra, si aggiunge alla rosa dei candidati anche il segretario del Pci della Toscana Marco Barzanti. Salgono così a sei le candidature a governatore.

«Abbiamo il progetto, nato tre anni fa, di ricostruire lo storico Pci di cui abbiamo ripreso anche lo storico simbolo del partito - spiega Barzanti -. Le contraddizioni dei nostri giorni e la sinistra 'fucsia' degli ultimi 30 anni ci hanno portato alla necessità di rilanciare la questione comunista in Italia e in Toscana. Stiamo raccogliendo le firme, e siamo vicini all'obiettivo, per presentarci in almeno nove collegi, come richiede la legge elettorale regionale».

Barzanti sottolinea che naturalmente la falce e martello saranno nel simbolo. «Non abbiamo la possibilità di reperire fondi per fare una campagna elettorale come si fanno oggi - aggiunge - per cui la faremo alla vecchia maniera, porta a porta e nelle piazze. Faremo una campagna elettorale sui valori, sulla necessità di una cultura comunista e di classe, e rilanceremo le questioni dei diritti dei lavoratori, che sono stati disintegrati, della sanità, e della scuola. Lavoreremo anche sulla ripubblicizzazione dei servizi che sono stati privatizzati, dall'acqua all'energia».

«Questo paese è meraviglioso - conclude - perché quelli che rappresentano la destra vanno sempre più a sinistra, con la Ceccardi che si dichiara antifascista, e quelli che devono rappresentare la sinistra vanno sempre più a destra, come Giani».