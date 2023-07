Donne in politica, corsa a ostacoli. Del Re e l’uscita dalla giunta: “Uomini cercavano di comandare”

Firenze, 13 luglio 2023 – Donne in politica, oltre le quote rosa e i partiti patriarcali: questo il tema dell’incontro promosso da EquALL alle Murate a Firenze, moderato dal vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo. Presenti la filosofa Maura Gancitano, la preside di Scienze politiche alla Sant’Anna di Pisa, Anna Loretoni, l’ex deputata Yana Ehm, Costanza Hermanin di EquALL.

Presente anche l’ex assessora Cecilia Del Re, che non le ha andate a dire: “Nel mio ultimo discorso in Consiglio comunale ho fatto, in diversi passaggi, riferimento al fatto che occorre superare dei modelli di società patriarcale, in riferimento a varie dinamiche cittadine. Poi ho ripreso quel tema anche perché la dinamica di uomini che cercavano di fare i giochi, comandare, si era verificata” nel momento dell'uscita dalla giunta. Del Re ha ricordato il momento in cui è uscita dalla giunta di Palazzo Vecchio, per volere del sindaco Dario Nardella, a marzo scorso dopo dissidi con il primo cittadino sul piano operativo e sull'idea, da lei proposta, di riportare il passaggio della tramvia al Duomo. Secondo Del Re “l'ultimo passo per parità di genere è far sì che le donne possano, con le loro idee, essere al centro dell'azione politica a prescindere da questa società patriarcale”.

Alle Murate c’era anche la deputata e vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo: “Con Schlein abbiamo fatto un grande passo in avanti. Meloni invece sta dimostrando nella sua attività di governo una non attenzione alle politiche per le donne: questo è un paradosso, lo dico da italiana e mi dispiace. Meloni poteva fare scelte a favore delle donne e noi le avremmo sostenute - ha aggiunto - Invece lei ha abolito 'Opzione donna’, creando una nuova categoria di esodate, le donne appunto: 20mila che dall'oggi al domani non hanno potuto accedere alla pensione. Le donne fanno fatica ad avere contratti, lungo tutta la carriera lavorativa, eppure questo le viene negato. E non ci sono sostegni alla natalità”.