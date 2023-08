Al via la festa regionale di Italia Viva. Con Matteo Renzi

Firenze, 31 agosto 2023 – A Firenze parte la prima festa regionale di Italia Viva. Festa che comincerà venerdì 1 settembre alle 18 con un incontro, guidato dal vicepresidente del Consiglio Regionale Stefano Scaramelli, sul tema della sanità regionale insieme a molti stakeholder del settore e al responsabile sanità del partito regionale, ex sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi. Alle 21 chiuderà la prima giornata il confronto tra l'eurodeputato vicepresidente di Renew Europe Nicola Danti insieme al capogruppo in Senato Enrico Borghi sui temi di Europa e guerra in Ucraina. Sabato 2 alle 18 aprirà le danze Matteo Renzi con un intervento sull'attualità politica. Previsto per le 21 invece un dibattito con gli esponenti fiorentini del partito, intitolato "9 giugno 2024: le sfide per Firenze, l'area metropolitana e la Regione".

Il primo panel, sui temi della città di Firenze, con il coordinatore fiorentino Francesco Grazzini, l'assessore Titta Meucci e le consigliere comunali Barbara Felleca e Mimma Dardano; un secondo panel sulle questioni della Città Metropolitana con i sindaci di Bagno a Ripoli e Marradi Francesco Casini e Tommaso Triberti, insieme all'ex deputato e consigliere comunale di Sesto Fiorentino Gabriele Toccafondi. Le conclusioni, sui temi regionali, saranno affidate a Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione. Domenica 3, la giornata di chiusura, nel pomeriggio sarà trasmessa la partita Inter-Fiorentina, mentre alle 21 previsto il dibattito di chiusura intitolato "Palla al "centro"", introdotto da Nicola Danti, al quale parteciperanno la senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita, il Presidente di LibDem europei Andrea Marcucci e l'ex ministro Giuseppe Fioroni, del movimento Tempi Nuovi - Popolari Uniti, moderati da Ilaria Ulivelli, de La Nazione.

La festa sarà aperta tutti i giorni dalle 17.30. Previsto un food truck del panificio Menchetti per la ristorazione, una libreria allestita dalla Libreria Campus e diversi banchetti informativi sulle attività di Italia Viva.