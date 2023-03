Più polizia negli ospedali fiorentini e a Empoli

Il presidio a Torregalli

Firenze, 2 marzo 2023 - Più polizia negli ospedali fiorentini sempre più spesso, soprattutto la notte, nel mirino di balordi di ogni tipo. Oltre a garantire la prevenzione e il contrasto della criminalità, la polizia di stato è sempre più attenta anche ai servizi ai cittadini, in linea con le recenti direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza. Proprio per questo motivo questura e commissariati hanno recentemente rafforzato, tra le altre cose, i posti di polizia negli ospedali cittadini di Careggi, Santa Maria Nuova e Torregalli. Da questa settimana gli agenti garantiranno ancora di più la loro capillare presenza nei presidi ospedalieri, rispondendo così alle esigenze dei cittadini anche nelle ore serali. La piena efficienza di questi presidi di sicurezza nelle strutture sanitarie italiane costituisce infatti un importante obiettivo della polizia di stato, laddove l' ''esserci sempre'' costituisce anche un deterrente per la prevenzione dei reati.

Dopo le chiusure imposte dalla pandemia, nella provincia di Firenze il questore Maurizio Auriemma ha voluto recentemente riaprire i posti di polizia nell'ospedale di Torregalli e nel nosocomio empolese. Questi vanno naturalmente ad aggiungersi ai già attivi presidi di Careggi e Santa Maria Nuova. ''Queste realtà costituiscono indubbiamente un segnale della concreta e funzionale presenza della polizia di stato sul territorio fiorentino sul quale vigilano 24 ore su 24 tutte le nostre pattuglie'', ha sottolineato il questore.