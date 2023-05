Pitti Uomo, se la moda diventa gioco. A giugno 825 brand alla Fortezza da Basso

Firenze, 12 maggio 2023 - Sarà il gioco il tema principale di Pitti Uomo 104 in programma alla Fortezza dal 13 al 16 giugno con 825 brand, dei quali il 41% in arrivo dall’estero, per le collezioni maschili estive del 2024 e tanti progetti anche di lifestyle. Perché negli anni Pitti Immagine ha lavorato molto nell’allargare i confini della fiera andando oltre l’abbigliamento. Ed ecco tornare per la seconda volta, alla Polveriera Pittipets per gli accessori del cane e del gatto, un mercato in crescita che va subito monitorato e portato all’attenzione dei buyers. Come pure si torna a insistere sulla sostenibilità con S/Style il progetto espositivo di Fondazione Pitti Discovery curato da Giorgia Cantarini alla Sala delle Nazioni che porta alla ribalta i temi della tutela dell’ambiente anche nel gesto di vestirsi ogni mattina: progetto che appassiona i giovani designer che saranno sostenuti a Pitti Uomo da Kering Material Innovation Lab (Kering MIL), il centro di ricerca interno del Gruppo Kering. I vertici di Pitti Immagine aspettano il Premier Giorgia Meloni, magari con Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy.

"Pitti Games è un tema che si sposa molto bene con il clima di ottimismo con cui ci apprestiamo ad aprire i prossimi saloni – spiega Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine – per questo abbiamo immaginato la fiera come un grande tavolo da gioco sul quale divertirsi ma anche puntare il tutto per tutto, per scommettere su se stessi e sulla propria stategia". Con Poletto ad illustrare tutti gli eventi a Milano l’ad Raffaello Napoleone, il presidente di Pitti Immagine Antonio De Matteis, Lapo Cianchi segretario generale della Fondazione Pitti Discovery e direttore comunicazione ed eventi speciali, Francesca Tacconi Special Events Coordinator.

"C’è voglia di rivedersi a Firenze, ecco quello che abbiamo percepito nei mesi durante i quali abbiamo lavorato a questa edizione in un anno non certo facile per il settore", spiega Raffaello Napoleone. Tanti gli eventi e le partecipazioni eccellenti come quella di Fendi, che sfilerà nella factory inaugurata mesi fa a Capannuccia. Sarà poi Eli Russell Linnetz col marchio ERL in arrivo da Los Angeles il guest designer di questa edizione e oltre alla sfilata a Palazzo Corsini creerà anche una installazione sul piazzale della Fortezza. In calendario anche la megasfilata a Piazzale Michelangelo di LuisaviaRoma con 300 modelle in pista.