Piazza Duomo, coppia di turisti truffata dal gioco delle tre campane

Firenze, 27 ottobre 2023 - Ha truffato una coppia di turisti indiani con il gioco delle tre campane portandogli via 400 euro. Ma questa volta non l'ha fatta franca. Nel primo pomeriggio di ieri la polizia di stato ha sorpreso in piazza Duomo un macedone di 47 anni inottemperante ad un daspo urbano emesso nei suoi confronti dalla Questura di Firenze la scorsa estate. All'uomo era stato vietato di accedere in quella zona dove in passato sarebbe stato sorpreso a intrattenere abusivamente gente, con il cosiddetto gioco delle tre campane.

Il gioco d'azzardo è già vietato di suo dal nostro codice penale tuttavia, qualora ne venga messo in atto uno di pura abilità, si configura il ben più grave reato di truffa. In quest'ultimo caso infatti la possibilità di vincita per l'ignaro scommettitore sarebbe pari allo zero, poiché la persona che muove le campane sopra la pallina da trovare, riuscirebbe con grande destrezza (sulla base di diversi riscontri passati) a spostarla anche dopo che la vittima ha fatto la sua puntata.

Questo, peraltro, sembrerebbe proprio quello che sarebbe successo ieri ad una coppia di turisti indiani che, incuriosita da un capannello di persone intorno ad un rudimentale tavolino, avrebbe, secondo quanto appreso, scommesso e perso 400 euro. Dopo l'ennesimo "vince il banco" però, i due turisti si sarebbero insospettiti chiedendo spiegazioni. Arrivati gli agenti ci sarebbe poi stato un fuggi fuggi generale. Il 47enne, fermato dalla polizia di stato e riconosciuto dai testimoni come uno degli uomini facenti parte del presunto gruppo di "biscazzieri", al momento dovrà rispondere della violazione del Daspo urbano. Rischia naturalmente anche una potenziale denuncia per truffa in caso i turisti decidessero di procedere nei suoi confronti ed emergesse in concreto tale ipotesi di reato.