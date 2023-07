In vacanza a Firenze, perde il portafogli in centro. Glielo restituiscono con soldi e documenti

Firenze, 11 luglio 2023 - Ha perso il suo portafoglio mentre passeggiava nel centro storico ma per sua fortuna lo hanno trovato degli agenti della polizia municipale in servizio e lo hanno restituito al proprietario, un giovane siciliano, rintracciato attraverso un controllo interforze mentre si trovava ancora in Toscana. Il borsello è stato restituito con all'interno tutti i documenti e i soldi, circa 270 euro. Il turista meravigliato e sorpreso di essere tornato in possesso del suo portafoglio ha scritto una lettera alla polizia municipale di Firenze per ringraziare del loro lavoro e di essere riusciti a recuperare quanto perso.