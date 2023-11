Payback, il Tar del Lazio solleva questione di legittimità costituzionale

Roma, 24 novembre 2023 - Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in merito al payback. Il Tar definisce come “le scelte legislative potrebbero risultare irragionevoli sotto molteplici profili” sollevando "la questione di legittimità costituzionale della normativa relativa al payback dei dispositivi medici, con riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione". Fifo Sanità Confcommercio esprime enorme soddisfazione in merito a tale pronuncia del Tribunale Amministrativo del Lazio, precisando che rimane fiduciosa in attesa di una pronuncia in merito anche della Corte Costituzionale. “Finalmente - annuncia il vice presidente Giacomo Guasone - la giustizia sta facendo il suo corso. Chiaramente dovremo capire cosa dirà la Corte Costituzionale in merito, ma se il Tar esprime già dei dubbi di legittimità vuol dire che qualcosa da approfondire e analizzare sul piano normativo c’è. Gli sforzi che stiamo facendo come fornitori di dispositivi medici sono disumani da più di un anno a questa parte. La Magistratura - chiarisce Guasone - sta colmando le inefficienze che la politica ha generato nel corso degli anni precedenti. Tra le ordinanze la cui legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tar ci sono anche nostre associate. Per noi è motivo di enorme soddisfazione il conseguimento di questo risultato dopo mesi di lotta al fianco delle aziende. Auspichiamo che, in seguito a questa ordinanza, il Governo assuma ogni decisione volta al superamento definitivo del payback o, in ultima ratio, un ulteriore proroga per consentire alle imprese una nuova boccata d’ossigeno”.

