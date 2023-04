Payback, anche dalla Toscana in piazza contro la tassa sui dispositivi medici

Roma, 17 aprile – Fifo Sanità Confcommercio e Pmi Sanità, in rappresentanza degli oltre 100mila addetti ai lavori del comparto, portano in piazza centinaia di imprenditori e relativi dipendenti a Roma, in piazza della Repubblica, per manifestare contro il payback sui dispositivi medici. Arrivano dalla Sicilia alla Lombardia, passando per la Toscana e l’Emilia Romagna. “La normativa – si legge in una nota di Fifo Sanità Confcommercio e Pmi Sanità - rischia più che mai di mettere a repentaglio il comparto delle forniture dei dispositivi medici e l’assistenza sanitaria pubblica. Il governo ha chiesto alle aziende la rinuncia al Tar, ma questo toglierebbe l’ultimo pilastro di protezione alle aziende”.

“Imprese chiuse per un giorno - ha dichiarato Massimo Riem, presidente Fifo Sanità Confcommercio - per protestare contro quella che la Federazione ha definito una norma vessatoria. Oggi tutte queste persone sono qui perché il governo continua a non ascoltare il nostro grido d’allarme. È un problema che riguarda tutta Italia, è per questo che sono arrivate persone da ogni Regione. Una catastrofe per le imprese che si troveranno costrette a chiudere, causando l’interruzione delle forniture di dispositivi medici. Mancheranno stent, valvole cardiache e dispositivi salvavita. Una cosa indegna per un Paese civile”. “Lavoro e salute sono i pilastri della nostra nazione - dice Gennaro Broya de Lucia, presidente Pmi Sanità -. Le ultime due vere ricchezze. Cosa c’è di più importante per il Governo che distoglie risorse da questi due asset italiani? Abbiamo condiviso i dati preliminari dell’autorevole centro studi Nomisma, commissionato congiuntamente con Fifo, che evidenzia gli effetti distruttivi di questa svista normativa. Adesso è il momento di agire. Basta con le scuse, basta giocare con le nostre vite e le nostre libertà”. Maurizio Costanzo