Paura per un ragazzo: "Mi hanno aggredito con un coltello in piazza della Repubblica"

Firenze, 18 luglio 2023 - Rifiuta di dare il cellulare, e viene aggredito in pieno centro a Firenze con un'arma da taglio, probabilmente un piccolo coltello o un taglierino, al braccio sinistro e alla coscia, rimediando anche un pugno sul viso. E' quanto accaduto questa mattina, poco prima delle 5 in piazza Repubblica. A farne le spese un 24enne di origini marocchine. Immediato l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile che hanno raccolto la testimonianza del 24enne. Il giovane ha raccontato ai militari che mentre percorreva via della Vigna Nuova, giunto all'angolo con via Tornabuoni, è stato avvicinato da due sconosciuti che gli hanno intimato di consegnare il cellulare.

Al suo diniego gli hanno sferrato un pugno sul viso e lo hanno colpito con un'arma da taglio per poi fuggire senza portare vie niente. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l'Ospedale di Santa Maria Nuova dove è stato medicato, con applicazione anche di alcuni punti di sutura. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che stanno esaminando i sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell'accaduto e incastrare i responsabili.