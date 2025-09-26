La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Firenze
FirenzePaura a Firenze, padre e figlio aggrediti e rapinati al distributore di benzina
26 set 2025
ROSSELLA CONTE
Firenze
Paura a Firenze, padre e figlio aggrediti e rapinati al distributore di benzina

L’aggressione avvenuta in viale Guidoni. Un 33enne e una 26enne sono stati fermati dopo aver ceduto parte della refurtiva sottratta in un compro oro

La polizia

La polizia

Firenze, 26 settembre 2025 - Nel pomeriggio di giovedì 25 settembre le volanti della polizia sono intervenute in viale Guidoni, a Firenze, dopo la segnalazione di una rapina avvenuta presso un distributore di carburante. Secondo la ricostruzione degli agenti, un uomo di 33 anni avrebbe aggredito un settantunenne colpendolo al volto nel tentativo di sottrargli una carta di pagamento inserita nella colonnina. Poco dopo, avrebbe anche colpito e strattonato il figlio della vittima, un 45enne, al quale ha strappato dal collo una catenina con tre pendenti dopo avergli danneggiato il telefono.

Sul posto sarebbe arrivata anche una cittadina dominicana 26enne che, secondo le testimonianze, avrebbe rivolto minacce alle vittime prima di allontanarsi insieme al complice a bordo di un’auto. Grazie al coordinamento con la sala operativa, i poliziotti hanno rintracciato il veicolo in viale Morgagni nei pressi di un esercizio “compro oro”, dove la coppia aveva appena ceduto uno dei pendenti in cambio di 175 euro. Bloccati e sottoposti a controllo, i due sono stati arrestati e condotti al carcere di Sollicciano. Nel corso delle attività la polizia ha rinvenuto e sequestrato anche alcuni arnesi da scasso. Le vittime hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 15 e 5 giorni, per le quali sono state medicate. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

