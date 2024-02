‘Paese che vai’ fa tappa a Firenze e in Mugello

Firenze, 25 febbraio 2024 - Il viaggio alla scoperta delle più belle città d’Italia di Livio Leonardi fa tappa in Toscana. Il programma “Paese che Vai” sarà dedicato alle Ville Medicee del Mugello e ai palazzi medicei di Firenze. Domenica 25 febbraio andrà in onda su Rai 2 alle ore 14, la puntata sarà disponibile in digitale su Raiplay successivamente alla messa in onda. Il conduttore, ricostruendo il legame tra Firenze e la dinastia Medici, parlerà tra le altre cose delle ricette di Caterina de Medici e della leggenda della Sequoia. Livio Leonardi visiterà Palazzo Medici Riccardi, entrerà nella stanza segreta di Michelangelo, aperta recentemente al pubblico. A San Lorenzo farà tappa alle Cappelle Medicee, prima di raggiungere la Villa di Poggio a Caiano, borgo che fece da cornice alla storia d’amore tra Bianca Cappello e Francesco I, amanti per molto tempo che uscirono allo scoperto dopo le morte dei rispettivi coniugi. Per poi morire, otto anni dopo le nozze, forse avvelenati, a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Il conduttore mostrerà poi agli spettatori il parco di Pratolino, Villa Petraia col suo giardino all’italiana e opere d’arte, il Castello di Cafaggiolo. La puntata si chiuderà in Mugello. Maurizio Costanzo