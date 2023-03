Ordine dei giornalisti Toscana, assemblea 2023. Riparte anche il progetto contro le fake news

Firenze, 31 marzo 2023 - Il 2022 è stato un anno intenso di lavoro per l’Ordine dei giornalisti della Toscana. Tante le tematiche sulle quali il Consiglio è intervenuto e che sono state illustrate durante l’assemblea annuale dell’Ordine, subito dopo gli interventi istituzionali. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, è ripartito nel 2022 anche il progetto dedicato alla lotta alle Fake news nelle scuole. Resi noti i numeri relativi agli iscritti: in totale risultano 5358 a fronte dei 5.406 del 2022. Riguardo al Consiglio di disciplina, 78 i provvedimenti disciplinari per mancata formazione. Riguardo alle minacce ai giornalisti, prosegue l'impegno di Odg Toscana. “E’ grazie alla qualità dell’informazione e alla costante attività formativa che noi giornalisti possiamo rivendicare la nostra centralità, sempre più necessaria in un’epoca di fake news”: con queste parole il presidente, Giampaolo Marchini ha aperto l’Assemblea annuale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana. Dopo i due anni di pandemia, l’assemblea è tornata in presenza. Numerosi i giornalisti che hanno seguito l’evento nell’auditorio del Consiglio regionale della Toscana. Presente anche Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine Nazionale dei giornalisti. Proprio per garantire la qualità dell’informazione, Marchini ha sottolineato ancora una volta l’importanza della formazione. Durante i lavori ha portato i propri saluti anche Carlo Bartoli, presidente di Odg, che è intervenuto sulla questione delle nuove norme per l’accesso alla professione. A portare i saluti all’assemblea è stato anche Sandro Bennucci, presidente di Assostampa Toscana.