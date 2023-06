Omelia di San Giovanni, Betori: "Speriamo di poter riabbracciare Kata molto presto"

Firenze, 24 giugno 2023 - "Kataleya in questi giorni è al centro dei nostri cuori, con la speranza di poterla presto riabbracciare e riportare all'affetto dei suoi genitori". Lo ha detto il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, nell'omelia della messa per la festa di San Giovanni, patrono di Firenze, ricordando la bambina peruviana di 5 anni, chiamata anche Kata, scomparsa dal 10 giugno. "È Kata che cerchiamo e per la cui salvezza preghiamo, non un essere umano anonimo - aggiunge -. Ne siamo tutti consapevoli. Ma quanti bambini e adulti abitano la nostra città e non hanno nome per noi? Abbiamo bisogno di prenderci cura gli uni degli altri, soprattutto dei più fragili, come persone, come un progetto di Dio, un suo dono".

La festa di San Giovanni Battista diventa un momento per aprire una riflessione sul tema dell'identità. Per Betori "viviamo in un mondo in cui le identità si decostruiscono e si rimodellano a seconda delle circostanze, in cui le identità diventano fluide a fronte della durezza della realtà, un mondo di identità ambigue, pronte a nascondersi dietro un nickname o usando un soggetto anonimo che copre poteri non dichiarabili. Questa cultura del mai ultimamente definito registra la perdita dell'identità personale a vantaggio del potere attribuito all'incrocio degli algoritmi nel grande gioco della comunicazione e soprattutto del mercato".

Per l'arcivescovo di Firenze "la crisi del valore dell'identità diventa palese anche nell'ambito delle relazioni sociali, dove vince il mascheramento di ciò che ci è di più proprio in funzione dell'accettazione, vittime delle regole del politically correct. Nella ricerca di sé il prevalere delle oscillazioni e delle fluidità diventa strumento decisivo per esonerare dal prendere decisioni impegnative, vincolanti, a cominciare dall'accettazione di sé. E quando queste dinamiche dal piano personale si trasferiscono a quello sociale, ecco che nell'incrocio tra le culture resta irrisolta la composizione tra identità e accoglienza".