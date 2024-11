Oltrarno, spintonato e aggredito da un gruppo di ragazzi

Firenze, 28 novembre 2024 - Protesta per essere stato urtato e viene picchiato da un ragazzo. È accaduto la notte del 24 novembre in borgo San Frediano, nel centro storico di Firenze.

Secondo quanto emerso, l'uomo stava passeggiando con alcuni amici quando è stato urtato da una comitiva di giovani che giocava a spingersi tra di loro. La vittima allora ha protestato, ma, per tutta risposta, è stata colpita al volto con un pugno da uno dei giovani. La comitiva è poi scappata facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Firenze Oltrarno. I militari stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto e chiarire eventuali responsabilità.