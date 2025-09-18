Olio, in Toscana comincia la frangitura. A Firenze il frantoio arriva in città

Firenze, 18 settembre 2025 – Il frantoio arriva in città. Proprio così: Coldiretti riporta nel cuore di Firenze il profumo delle olive appena frante per la due giorni dedicata all’oro verde, all’educazione alimentare e al benessere. Al mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano, polmone della vendita diretta contadina, è già tempo di frangitura con la prima molitura dell’annata olivicola 2025/2025.

Gli ex locali della storica cartiera Verdi (via Pisana 15R), che ospitano dallo scorso giugno il più grande farmer market della regione, si trasformano in un frantoio-didattico attorno al quale si svilupperanno tante iniziative rivolte a grandi e piccini con aree dedicate alle degustazioni, ai laboratori didattici e agli showcooking con la cuoca-influencer Luisanna Messeri insieme alla possibilità di fare la spesa direttamente dai produttori ed apprezzare le ricette della vera cucina a km zero, lo street food e la novità dell’aperiEvo.

L’iniziativa, in programma venerdì 19 (dalle 8.30 alle 21.00) e sabato 20 settembre (dalle 8.30 alle 14.00) è promossa da Coldiretti Toscana e del Mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano insieme al Consorzio dell’Olio Extravergine Toscano IGP, Unaprol, Evoschool, Associazione Nazionale Dietetica e nutrizione clinica e la collaborazione del Quartiere 4 del Comune di Firenze. L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito.

Un percorso unico che permetterà di osservare il processo produttivo, conoscere e riconoscere le diverse varietà di olio extravergine in commercio, quelle di qualità e soprattutto quelle scadenti, guidati dagli stessi olivicoltori e da esperti del settore e contestualmente di fare il punto, con gli addetti ai lavori, sulla prossima imminente stagione.

Simbolo della Dieta Mediterranea e patrimonio universale di tutte le civiltà, l’olio extravergine di oliva è il più naturale elisir di lunga vita. Un ingrediente fondamentale della nostra cucina, un tesoro globale che caratterizza il paesaggio toscano che a Porta San Frediano sarà raccontato in tutte le sue mille sfumature: dal campo alla tavola.

Dalle prospettive della nuova annata olivicola quando il raccolto è ormai alle porte al terremoto dei dazi americani, dalle ultime novità a tutela degli agricoltori ai benefici del consumo quotidiano di olio extravergine di oliva: sono alcuni dei temi al centro del convegno dal titolo “EVOluzione: l’olio tra salute e cultura” in programma venerdì 19 settembre dalle 10.

Al convegno, introdotto dalla presidente regionale di Coldiretti, Letizia Cesani e dai saluti istituzionali di Mirko Dormentoni (presidente Quartiere 4), partecipano esperti nazionali e regionali per fare il punto sugli elementi di forza del settore ma anche sulle criticità: Fabrizio Filippi (presidente Consorzio Tutela olio extravergine Toscano IGP), Stefano Campatelli (direttore Consorzio Laudemio), Valentina Venerdì (dietista e consigliere Associazione Dietologi Toscana), David Granieri (presidente UNAPROL). Modera Angelo Corsetti (direttore Coldiretti Toscana).

Sempre venerdì alle ore 10, 12, 15 e 18 la spremitura delle olive in diretta mentre dalle 10 alle 18 spazio all'area bambini con laboratori e giochi. Tra gli appuntamenti di sabato alle ore 11 shoowcooking con la cuoca-influencer Luisanna Messeri e alle ore 10 e 12 la spremitura delle olive in diretta.

Il mercato sarà aperto venerdì 19 settembre dalle ore 8.30 alle 21.00 e sabato 20 settembre dalle 8.30 alle 14.