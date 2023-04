Nuovo furto all’hamburgheria di Porta a Prato

Firenze, 30 aprile 2023 – L’avevano inaugurato ieri, dopo un importante investimento per la ristrutturazione. Stamani, intorno alle otto, il titolare dell’hamburgeria Arnold’s ha ricevuto una agghiacciante telefonata da parte della polizia, che gli annunciava l’amara realtà: le serrande del locale erano state scassinate, la porta a vetri pure, qualcuno doveva esser entrato nella notte.

Così, Marco Carlino, giovane proprietario dell’hamburgheria di Porta a Prato e della fiaschetteria poco distante, si precipita nel locale - che peraltro si trova di fronte al comando dei vigili urbani e affaccia su un’area super controllata dall’impianto di videocamere pubbliche della Municipale - per constatare e cercare di quantificare i danni e il maltolto. Oltre cinquemila euro, a un primo sommario conteggio, considerando che gli infissi erano stati appena installati e pagati circa 56mila euro. Senza considerare che i ladri avevano portato via anche l’impianto di diffusione musicale, e che comunque la ristrutturazione era costata sui centomila euro.

Poi, dopo aver sporto denuncia alle forze dell’ordine, intervenute più tardi anche con la polizia scientifica, per raccogliere indizi nella speranza di trovare qualcosa di utile ai fini delle indagini e dell’individuazione dei delinquenti, pur ancora scosso scrive a La Nazione: “Sono il proprietario dell’hamburgeria Arnold’s a Porta al Prato. Oggi abbiamo subito l’ennesimo furto al nostro locale. Che avevamo appena inaugurato dopo una ristrutturazione. Negli ultimi due mesi ne abbiamo subiti altri due, e in un anno sono già sette. Non si può più andare avanti così”.

“Questa zona – prosegue il titolare - è continuamente soggetta a scassinamenti e furti. Perciò vorrei diffondere un po’ di consapevolezza, oltre a denunciare il degrado che sta ultimamente caratterizzando questa zona di Firenze”.