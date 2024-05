“Nidi gratis in Toscana”, dal 29 maggio al via le domande

Firenze, 28 maggio 2024 – La Regione Toscana garantisce un contributo economico alle famiglie per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia, dai nidi d’infanzia, agli spazi gioco e ai servizi educativi nei contesti domiciliari. Sono stati approvati sia il bando regionale rivolto ai Comuni per la loro adesione a nidi gratis, che il bando rivolto alle famiglie per l'anno educativo 2024/2025 e l’elenco dei servizi per la prima infanzia presso i quali sarà possibile beneficiare dei contributi regionali. Le famiglie potranno presentare le domande dalle ore 9 del giorno 29 maggio fino alle ore 18 del 27 giugno, esclusivamente mediante applicativo regionale appositamente dedicato a questa procedura (accesso tramite Spid, Cie, Cns). “Da domani le famiglie con bambine e bambini residenti in Toscana potranno presentare domanda per i nidi gratis”. Così scrive il governatore Eugenio Giani sui social. Maurizio Costanzo