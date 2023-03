A Coverciano scende in campo la Nazionale Italiana Cantanti

Enrico Ruggeri con la maglia azzurra (foto Ansa)

Firenze, 22 marzo 2023 – Tutto pronto per la prima edizione della Digital Cup. Doppio appuntamento il 30 marzo al Centro Tecnico Federale di Coverciano, giorno in cui si terranno il convegno "Il digitale in campo" e, successivamente, si giocherà la partita che assegnerà la Digital Cup 2023, con la sfida tra Nazionale Italiana Comunicazione Digitale e Nazionale Italiana Cantanti.



La giornata prenderà il via alle ore 10 con il convegno mattutino, che nasce con l'obiettivo di sensibilizzare e divulgare i diversi temi legati allo sport e al digitale. Tra i relatori confermati, ci sono Francesco Di Costanzo, Presidente PA Social e Fondazione Italia Digitale, Danilo Iervolino, Presidente della Salernitana, Fosca Nomis, Capo Dipartimento Advocacy & Policy Save the Children Italia e altre figure istituzionali e di professionisti del settore. Sono previsti due panel, moderati rispettivamente dalla giornalista Gaia Simonetti e da Cesare Buquicchio, direttore di Sanità Informazione.



Nel pomeriggio, alle 15, si disputerà l'incontro tra la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, realtà nata da un’iniziativa di Associazione PA Social e Fondazione Italia Digitale e la Nazionale Italiana Cantanti. L'appuntamento è aperto a tutti ed è possibile iscriversi e partecipare gratuitamente al convegno e assistere alla gara, fino a esaurimento posti, al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-digital-cup-564553513757. La Digital Cup 2023 si propone inoltre di sostenere le attività dei Punti Luce di Save The Children, centri diurni di alta densità educativa che sorgono nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiate delle città per offrire opportunità formative ed educative gratuite a bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni. È già possibile donare.