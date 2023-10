Nasconde droga nel motorino: nei guai un minorenne

Firenze, 25 ottobre 2023 - Nascondeva la droga, già pronta per essere venduta, nel motorino. Tecnica che non è sfuggita ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Pontassieve che, la sera del 19 ottobre, hanno notato un minorenne fare insoliti movimenti a bordo del proprio ciclomotore. Insospettiti, i militari hanno controllato il ragazzo. A seguito della perquisizione sia personale che veicolare, è stato trovato in possesso di 16,78 grammi di hashish, nascosti all’interno del vano sottosella, suddivisi in 17 involucri di cellophane, pronti per essere venduti.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.