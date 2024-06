Firenze, 4 giugno 2024 – «Se vengo eletto al Parlamento europeo mi tingo i capelli per un giorno di viola, per la mia Fiorentina, e anche un po’ di blu per l'Europa». Lo assicura a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, il sindaco di Firenze uscente e candidato all'europarlamento per il Pd Dario Nardella, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.