Nardella: ”Schmidt sarà ricordato per la Ferragni e i selfie con il Botticelli"

Firenze, 14 febbraio 2024 - "Schmidt forse è più esperto di me di pubblicità, rimarrà famoso per aver portato la Ferragni a farsi i selfie con la Venere di Botticelli e sarà ricordato come il direttore delle due gru, visto che non è riuscito a toglierne neanche una". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito delle dichiarazioni dell'ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt che ieri ha criticato, definendolo "una vergogna", una grande cartellone pubblicitario sulla Spagna nella centrale piazza della Repubblica.

"Ricordo – prosegue Nardella - che quando sono andato a Madrid ho trovato delle pubblicità sulla Toscana e su Firenze, non capisco quale sia il problema di promuovere dei voli. Schmidt non conosce le regole, non è il Comune che decide quali siano i contenuti pubblicitari, non siamo nel fascismo". A proposito poi dell'eventuale candidatura di Schmidt per il centrodestra alle prossime comunali questa vicenda, secondo Nardella, "è imbarazzante e non credo che interessi molto ai fiorentini. La questione riguarda la cultura", Schmidt si candida "per andare a fare il direttore di un museo importantissimo come quello di Napoli, il governo lo manda" a Napoli, "dopo di che lo stesso governo decide di candidarlo perché io credo che la destra abbia già deciso di candidarlo a Firenze. I musei dello Stato non possono essere parcheggi da usare, tenere in caldo per fare le elezioni poi, se perdi, torni indietro come se nulla fosse. Non sono né parcheggi né paracadute i musei del nostro paese, ci vorrebbe un pò più di rispetto delle istituzioni".

Nardella ha poi espresso un "in bocca al lupo al nuovo direttore" degli Uffizi "Verde e anche tutta la solidarietà perché Schmidt gli ha lasciato il problema dell'uscita di Isozaki che in otto anni non ha risolto, il cantiere con due gru che in 8 anni non è riuscito a chiudere e il Corridoio Vasariano ancora da inaugurare e finire nonostante avessero annunciato che avrebbero già dovuto finirlo".