Firenze, una passeggiata teatrale dedicata a Margherita Hack

Firenze, 9 settembre 2023 - L'estate di Cantiere Obraz alla scoperta di Firenze con “Urbano Fantastico”. Ha proposto vari appuntamenti per grandi e piccini. Ora si è giunti all’ultima data del cartellone. Mercoledì 13 settembre alle ore 19 a Firenze è in programma Urban walking “Fiorentini Fantastici: Margherita Hack”.

Con partenza da Via delle Centostelle a Istituto Comprensivo "Dino Compagni" (Quartiere 2), ci saranno gli attori di Cantiere Obraz. “Fiorentini Fantastici” è composto da cinque urban walking o performance teatrale alla scoperta di cinque menti geniali fiorentine (o che hanno lavorato a Firenze), cinque scienziati, inventori, viaggiatori e sognatori che hanno reso grande l'immagine di Firenze nel mondo.

Sono Antonio Meucci, Amerigo Vespucci, Filoteo Alberini, Margherita Hack e Giuseppe Poggi. Margherita Hack (Firenze, 12 giugno 1922 – Trieste, 29 giugno 2013) è stata un'astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista italiana. È stata una delle donne più influenti, in ambito scientifico, del secolo scorso.

Tra le cose che amiamo ricordare della Hack, il fatto che sia stata la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico e il Dipartimento di Astronomia di Trieste. Tra l’altro si laureò in fisica con una tesi che riguardava proprio le stelle giganti chiamate cefeidi.

Si tratta di un particolare tipo di stella che pulsa e aumenta e diminuisce ritmicamente il proprio diametro. Con il contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Partecipazione Culturale - Edizione 2023. Tutto il progetto è stato cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

Fino a settembre Cantiere Obraz ha proposto la sua estate con un pieno di appuntamenti culturali ed artistici diffusi ad ingresso gratuito nei 5 quartieri di Firenze alla scoperta della città. “Urbano Fantastico” è un grande contenitore di eventi con cui l’associazione culturale fiorentina di formazione e produzione teatrale si rivolge a grandi e piccini per conoscere Firenze attraverso tre principali iniziative, nell’ambito di Estate Fiorentina 2023: “Fiorentini Fantastici”, “Scoperte Mirabolanti” e “Naturesimo”, quest’ultimo al suo secondo anno di vita.

Il progetto fino al 13 settembre, ha attraversato tutta l'estate con la finalità principale di promuovere la città e il suo patrimonio (architettonico, naturale e umano). Non solo. “Urbano Fantastico” si propone anche di far conoscere il territorio cittadino, sensibilizzare a tematiche ambientali e di sostenibilità, diffondere la cultura e la pratica teatrale, raggiungere persone non abituate allo spettacolo dal vivo, educare le giovani generazioni al Teatro e alla Scienza, favorire lo scambio fra esseri umani. L’appuntamento del 13 settembre dedicato alla grande astrofisica è ad ingresso libero. Prenotazioni e informazioni al numero 328445127 scrivendo a [email protected] o su https://cantiereobraz.it/urbano-fantastico.