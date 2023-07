Giornata internazionale del Mediterraneo, un mare in pericolo

Firenze, 8 luglio 2023 – Oggi, 8 luglio, si celebra la giornata internazionale del mar Mediterraneo, istituita nel 2014 per aumentare la consapevolezza sullo stato di salute e sui pericoli che lo minacciano. Il nome Mediterraneo significa letteralmente “in mezzo alle terre”, mentre l’appellativo di “Mare Nostrum” assegnato dagli Antichi Romani stava a significare l’enorme potere su di esso che l’Impero aveva acquisito. Culla di alcune delle più antiche civiltà del mondo, è uno scrigno di biodiversità che ospita migliaia di specie, tra pesci e vegetali. L'Unione per il Mediterraneo (UpM) ha chiamato tutti i Paesi a urgenti azioni per salvaguardare il delicato ecosistema di questo mare, ricordando che ospita l'1% dell'acqua del pianeta ma concentra il 7% delle microplastiche al mondo. Le stime, come ha di recente sottolineato l'UpM, parlano di un inquinamento pari a ben 570mila tonnellate di plastica ogni anno. Una quantità che equivale al peso di 50 Torre Eiffel di rifiuti di plastica che vengono gettati in mare, un quantitativo che potrebbe quadruplicare entro il 2050 se si prosegue con lo scenario attuale. Visto che il Mediterraneo è un mare chiuso, ogni impatto di inquinamento dalla parte settentrionale ha forti conseguenze su quella meridionale e viceversa. È per questo che l'Unione ha appoggiato anche il progetto TouMaLi, che contribuisce alla riduzione dei rifiuti che finiscono in mare causati dal turismo, e promuove le soluzioni dell'economia circolare come la riduzione e il riuso dei rifiuti in Marocco, Egitto e Tunisia. Il Mediterraneo è anche il mare più invaso al mondo da pesci esotici: ben 200 nuove specie sono arrivate in queste acque negli ultimi 130 anni, a causa del cambiamento climatico ma anche introdotte dall’uomo in modo accidentale e non. Lo afferma uno studio italiano dell’Istituto per le risorse biologiche e biotecnologie marine del Cnr (Cnr-Irbim) di Ancona. La ricerca ha ricostruito la storia delle invasioni biologiche nel Mare Nostrum, che ne hanno cambiato la storia in modo irreversibile. La principale porta d'ingresso di questa colonizzazione è il canale di Suez, che ha portato nel Mediterraneo specie del Mar Rosso, tra le più rappresentate e problematiche. Ma ci sono anche altri importanti vettori, come il trasporto navale, il rilascio da acquari e lo stretto di Gibilterra. Alcune di queste specie costituiscono nuove risorse per la pesca, ben adattate a climi tropicali e già utilizzate nei settori più orientali del Mediterraneo. Allo stesso tempo, molti ‘invasori’ provocano il deterioramento degli habitat naturali, riducendo drasticamente la biodiversità locale ed entrando in competizione con specie native, più vulnerabili. Nasce oggi Jean de La Fontaine nato l’8 luglio del 1621 a Chateau-Thierr. Celebre scrittore e poeta francese, è stato autore di famose favole che hanno come protagonisti degli animali. Ha scritto: “Tutti si dicono amici, ma pazzo chi se ne fida; nulla è più comune del nome, nulla più raro della cosa.”