Maggio musicale fiorentino, Pereira resta in carica per un mese

Alexander Pereira in Procura

Firenze, 28 febbraio 2023 – Il sovrintendente dimissionario della Fondazione del Maggio musicale Alexander Pereira manterrà la sua funzione per 30 giorni a partire da oggi, per il disbrigo delle attività ordinarie. È quanto fa sapere l'ente lirico dopo la riunione del consiglio di indirizzo che si è svolta oggi a Palazzo Vecchio per prendere atto della dimissioni annunciate ieri da Pereira.

Il consiglio d'indirizzo, si legge in una nota diffusa dopo la riunione, «ha tenuto a esprimere il ringraziamento» per la decisione di Pereira di dimettersi «nonché il giudizio pienamente positivo del lavoro artistico svolto dal sovrintendente e del rilancio della produzione artistica del teatro su livelli di altissima qualità conseguiti in questi anni di gestione che sono stati anche segnati dalla pausa forzata a causa del Covid».

Il sindaco Dario Nardella, nella sua veste di presidente della Fondazione, ha poi «preannunciato una nuova convocazione del consiglio nel giro di pochi giorni per procedere alla proposta del nome del nuovo sovrintendente da sottoporre al ministro Sangiuliano». Pereira nella sua lettera di dimissioni ieri ha fatto riferimento a motivazioni di carattere personale. L'ex sovrintendente lascia dopo gli ultimi travagliati mesi a Firenze e un'inchiesta che lo vede indagato per peculato e per malversazione, con la procura, si è appreso ieri, che al gip ha chiesto nei suoi confronti anche la misura dell'interdizione per un anno