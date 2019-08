Firenze, 15 agosto 2019 - Dopo la Puglia, Firenze. La star del calcio e non solo David Beckham ha pubblicato sui social le foto delle sue vacanze italiane. Berretto in testa e stuzzicadenti in bocca, si è scattato due selfie notturni in centro a Firenze dopo essere stato in pizzeria. In una è ritratto con il figlio Romeo, nell'altra con Cruz, che indossa la maglia del Milan, squadra nella quale l'inglese ha militato e alla quale è rimasto molto legato.

E le ferie italiane di Beckham hanno fatto breccia sui social, con migliaia di like, commenti, condivisioni.

La serata fiorentina di Beckham e famiglia (con lui la moglie Victoria e tutti e quattro i figli, Romeo, Cruz, Harper e Brooklyn) non poteva che passare... dalla tavola: a pubblicare un selfie con David è stato lo staff del ristorante pizzeria Gustarium di via dei Cimatori.

In un'altra foto postata sui social è al ristorante "La Giostra" di Borgo Pinti.