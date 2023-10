Via Benedetto Marcello, lite a bottigliate: due denunce

Firenze, 28 ottobre 2023 - Paura in San Jacopino dove la lite tra due uomini nigeriani ha finito con il coinvolgere altre persone che si sono schierare per dare mano ai due contendenti. Secondo quanto ricostruito, in via Benedetto Marcello, intorno alle 17.30 di ieri, sotto gli occhi sbigottiti dei passanti, due uomini stranieri se le sono date di santa ragione con calci e pugni. A un certo punto, sono volate anche delle bottigliate.

"Urla, grida, cocci di vetro ovunque e macchie di sangue. Scene da Far West in San Jacopino. Ora la nostra pazienza ha raggiunto il limite, siamo veramente stanchi. Che qualcuno faccia qualcosa" non usa mezzi termini Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino. Sul posto è intervenuta la polizia che ha identificato e denunciato per lesioni aggravate i due nigeriani.