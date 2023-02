Leopolda, rapinato e aggredito con calci e pugni da quattro uomini

I carabinieri

Firenze, 28 febbraio 2023 - Era da poco passata la mezzanotte, siamo nella notte tra lunedì e martedì, quando due persone al momento ignote si sono avvicinate strappandogli la collana di dosso per poi darsela gambe dopo avergli portato via il borsello. E' quanto denunciato presso la Stazione Carabinieri di Santa Maria Novella da un 42enne peruviano. L'uomo ha raccontato ai militari che poco dopo mezzanotte, nei pressi della fermata Leopolda, due uomini ignoti dopo averlo avvicinato gli hanno strappato una collana in oro per poi portargli via il borsello. I due sono scappati a piedi.

Raggiunti dalla vittima in via Montebello, dopo un breve inseguimento, gli stessi con l'aiuto di altri due complici che, nel frattempo, li avevano raggiunti, hanno aggredito il malcapitato con calci e pugni e si sono allontanati definitivamente. La vittima non ha richiesto né l'intervento delle forze dell'ordine, né le cure dei sanitari del 118 e né tanto meno si è recato presso un pronto soccorso nonostante presentasse evidenti ematomi. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Firenze che passeranno al setaccio le telecamere della zona per ricostruire quanto accaduto.