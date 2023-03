Le vende una dose di cocaina poi la rapina e l'aggredisce: in manette

I carabinieri

Firenze, 3 marzo 2023 - Dopo averle venduto una dose di cocaina, la ha aggredita e le ha portato via il cellulare. La vittima soffriva di depressione ed era in profonda difficoltà. Nella serata del 27 febbraio, all’esito di una articolata attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Firenze Rovezzano hanno arrestato e sottoposto alla misura di divieto di dimora nella provincia di Firenze un 23enne romeno.



Le indagini, scaturite dalla querela presentata dalla vittima, hanno consentito di raccogliere gravissimi e plurimi elementi indiziari a carico dell’indagato, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, il quale si sarebbe reso responsabile di una rapina a danno di una 45enne pelaghese alle 14.20 dell’11 agosto scorso.



Secondo quanto raccontato ai carabinieri, la vittima viveva all’epoca un periodo di profonda difficoltà personale dovuta ad una crisi depressiva. Proprio l’intenzione di acquistare una dose di stupefacente, nella convinzione che la stessa potesse risultare utile ad alleviare le proprie sofferenze, l’avrebbe indotta quel pomeriggio a raggiungere Firenze in auto. Nei pressi di via del Gignoro, avrebbe incrociato il 23enne chiedendogli una dose di cocaina.

L’indagato, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe dunque acconsentito, a patto di essere accompagnato in auto in un posto sicuro, al riparo da occhi indiscreti. Giunti in via Bonomi Ivanoe, quindi, l’indagato sarebbe sceso dall’autovettura della vittima che, in quel momento, si sarebbe accorta della mancanza del suo smartphone. Intuendo che le fosse stato sottratto dall’ignoto passeggero, avendoglielo intravisto in tasca, la donna lo avrebbe prontamente reclamato indispettita. L'indagato avrebbe reagito strattonando e spintonando la donna, per poi dileguarsi, lasciandola a terra disperata ed in presa ad una forte crisi di panico. La vittima è stata trasportata in ambulanza presso l’Ospedale di Ponte a Niccheri dal quale è stata dimessa con lesioni giudicate guaribili in un giorno.

L’indagato, senza fissa dimora, è stato rintracciato dai carabinieri della Stazione di Firenze Rovezzano mentre percorreva a piedi via Generale Dalla Chiesa.

Il procedimento penale nei suoi confronti è tuttora pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.