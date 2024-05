Le guide turistiche diventano "ambasciatrici" del Museo Zeffirelli

Firenze, 20 maggio 2024 - Si sta svolgendo in questi giorni il corso gratuito che Confguide Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo e Fondazione Zeffirelli Onlus hanno ideato per preparare le guide turistiche abilitate sul vasto patrimonio artistico e culturale legato alla figura di Franco Zeffirelli, testimonianza del lavoro di oltre 70 anni di carriera del Maestro. Finalità dell’iniziativa: formare un gruppo di professionisti in grado di diventare veri e propri “ambasciatori” del museo Zeffirelli, aperto al pubblico nel 2017 all’interno del complesso monumentale di San Firenze, in origine convento dei Padri Filippini e poi sede del Tribunale di Firenze, e tra i pochi esempi tardo-barocchi della città.

Il Museo che, sala dopo sala, fa rivivere il genio e i successi del Maestro fiorentino, regista e scenografo di fama internazionale, vuole ora allargare la platea del suo pubblico attraverso l’opera di divulgazione delle guide, che grazie alle conoscenze acquisite potranno divulgare la singolare ricchezza custodita nella Collezione, proveniente dall'Archivio personale del Maestro, comprendente oltre 250 bozzetti originali, costumi di scena, modellini e foto di backstage. Il progetto formativo, curato dalla responsabile delle attività didattiche della Fondazione professoressa Maria Alberti, prevede un modulo di base sulla figura di Franco Zeffirelli con visite approfondite al Museo, alla biblioteca e all’archivio, e in aggiunta uno o più percorsi tematici a scelta tra cinema, opera, moda e costume, visite per famiglie con bambini. E dato il grande successo, gli organizzatori non escludono l’organizzazione di una seconda edizione nel prossimo autunno. La partecipazione al corso, rivolta esclusivamente alle guide turistiche associate alla Confcommercio Firenze-Arezzo, è completamente gratuita. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza.