Firenze, 13 novembre 2021 - Da sempre immagine che accompagna ogni partenza di giornata come si deve, a simbolo di una delle ripartenze tra le più attese di tutte, quella dei pubblici esercizi, in attesa di una vera e solida ripresa economica del comparto.

’Un caffè per ripartire’ è il nome scelto per il nuovo contest ideato da Confcommercio e da La Nazione che racconterà tutto quel mondo di saperi e di passioni che ruota intorno alla ‘tazzina’. Il gioco coinvolgerà i lettori de La Nazione che saranno chiamati a votare il loro caffè preferito, scelto a loro insindacabile giudizio fra bar, caffetterie e pasticcerie di Firenze e provincia.

L’iniziativa, presentata in uno dei templi cittadini della tazzina, ossia la Ditta Artigianale sede della Scuola del caffè in Sant’Ambrogio, prenderà il via martedì 16 novembre, con la pubblicazione sul giornale del primo tagliando utile per votare. Ma oltre a essere un simpatico e appassionante gioco per i lettori, ’Un caffè per ripartire’ rappresenterà anche una vetrina importante per gli imprenditori perché saranno proprio i clienti, voto dopo voto, a decretare il ‘re della tazzina della ripartenza’.

"La Nazione con questa nuova iniziativa torna a riallacciare un filo interrotto dalla pandemia, rinsaldando quel legame con i nostri lettori e con il nostro territorio e le sue imprese – commenta la direttrice della Nazione Agnese Pini –. Oggi più che mai c’è la necessità di raccogliere le forze per ripartire e tornare a mostrare la vivacità di un tessuto economico costretto a lunghe pause di attività. E non poteva esserci miglior simbolo del caffè per questo nuovo gioco organizzato insieme a Confcommercio, quella tazzina che tutte le mattine aiuta ciascuno di noi ad affrontare una nuova giornata". "Raccontare tutte le storie che ruotano attorno al settore è per noi un modo per essere più vicini ad aziende e cittadini", aggiunge la capocronista di Firenze de La Nazione Cristina Privitera.

"In questi mesi abbiamo visto via, via realizzarsi il desiderio del ritorno alla normalità - dice il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – un piccolo rito quotidiano come la tazzina di espresso al bancone del bar assume oggi un’importanza speciale, che va oltre il semplice gesto".

"Con questa iniziativa, che coinvolge lettori e imprenditori, vogliamo ringraziare i nostri clienti che in questi mesi di restrizioni hanno dovuto ripensare le proprie abitudini, dire loro che il nostro sorriso, anche se dietro la mascherina, non si è scalfito ed è sempre lì, pronto ad accompagnare le loro tazzina preferita", conclude il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano.

