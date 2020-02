Firenze, 21 febbraio 2020 - Una pioggia di iscrizioni. E’ già un successo «Il Caffè del Cuore (I love coffee sotto casa)», il contest organizzato da La Nazione insieme a Confcommercio per offrire una ribalta a chi, giorno dopo giorno, ci regala un bel momento di relax porgendoci una tazzina di caffè. Espresso e quotidiano: il binomio inscindibile per iniziare la giornata nella maniera migliore.

Ecco l’idea da cui è nato il nostro gioco, che per tre mesi ci accompagnerà alla scoperta del mondo del caffè attraverso la voce dei protagonisti. Partecipare è facilissimo. Intanto, l’iniziativa si rivolge a tutti i bar, caffetterie, bar pasticcerie e anche ristoranti di Firenze e provincia (esclusa l’area dell’Empolese Valdelsa). Basta inviare una mail - con nome del locale, indirizzo e numero di telefono, - agli indirizzi caffedelcuore@lanazione.net oppure a caffedelcuore@confcommercio.firenze.it.

A quel punto non resta che attendere il momento dell’intervista e della foto. Ciascuno dei protagonisti de «Il Caffè del Cuore (I love coffee sotto casa)» avrà il suo momento di gloria sulle pagine della nostra cronaca dove martedì prossimo, 25 febbraio, comparirà anche la prima classifica provvisoria. Affinché i voti siano conteggiati, i coupon andranno compilati e consegnato o spediti alla portineria de La Nazione o nelle sedi di Confcommercio entro le ore 12 di lunedì 24 febbraio.

Ricordate che non si può votare via mail. Pertanto, inondateci di tagliandi proprio come avete fatto durante i precedenti contest. A maggio, scopriremo chi sa offrire il miglior caffè della nostra città.

Da non perdere poi la rubrica settimanale a cura del «campione del mondo del caffè» Francesco Sanapo, che passo passo ci racconterà i mille segreti di uno dei prodotti che hanno reso celebri i bar italiani nel mondo.

«Non c’è caffè migliore di quello gustato con calma leggendo un buon giornale», sorride la direttrice de La Nazione, Agnese Pini.



